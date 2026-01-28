Свыше 3,5 млн туристов посетили Сирию после смены власти в стране

В это число вошли иностранные граждане, в том числе из арабских стран, а также сирийцы

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 28 января. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Сирию после смены власти в стране в декабре 2024 года, превысило 3,5 млн. Об этом сообщил агентству SANA министр туризма в переходном правительстве Сирии Мазен ас-Сальхани.

По его словам, в это число вошли иностранные граждане, в том числе из арабских стран, а также сирийцы. "Эти данные отражают возросший региональный и международный интерес к Сирии как к месту назначения для культурного и исторического туризма", - сказал министр. Он подчеркнул, что улучшение ситуации в туристическом секторе произошло благодаря возросшему доверию "к обстановке в сфере безопасности и качеству услуг", а также возобновлению культурных и исторических мероприятий.

По информации SANA, туристический сектор арабской республики демонстрирует наиболее быстрые темпы восстановления после смены власти. Снятие международных санкций и ограничений значительно расширило возможности для привлечения инвестиций.