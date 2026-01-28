Аэропорты Москвы 28 января обслужили 779 рейсов

В Росавиации отметили, что из-за снегопада возможны корректировки в расписании полетов, отмены рейсов также не исключаются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Аэропорты столичного региона работают штатно в условиях продолжающегося аномального снегопада и с начала суток обслужили 779 рейсов на прилет и вылет. Из-за непогоды возможны корректировки и отмены рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"779 рейсов на прилет и вылет в период с 00:00 до 18:00 мск, 28 января, обслужили суммарно аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. В условиях продолжающегося вторые сутки аномального снегопада все воздушные гавани московского региона работают штатно", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в связи со снегопадом возможны корректировки в расписании полетов, отмены рейсов также не исключаются.

С начала суток, по данным Росавиации, более чем на два часа задерживался один рейс, уходов самолетов на запасные аэродромы не было.

Сотни единиц специальной техники аэродромных служб чистят плоскостные сооружения и взлетно-посадочные полосы для обеспечения функционирования воздушного транспорта в условиях снегопада. Как добавили в Росавиации, сложности с выдачей багажа не наблюдаются, ситуация в терминалах спокойная.

Минтранс России, Росавиация и Ространснадзор держат на особом контроле работу воздушного транспорта в столичном регионе.