Средний чек на такси в Москве может быть на 20% выше из-за снега

По данным "Яндекс такси", после 18:00 мск наблюдаются всплески заказов - преимущественно на севере, северо-востоке и в ЮЗАО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Средний чек на такси в Москве может быть примерно на 20% больше, чем в бесснежные дни прошлой недели, на отдельных маршрутах возможны более заметные колебания стоимости. Об этом сообщили ТАСС в "Яндекс такси".

"Непогода по-прежнему осложняет дорожную ситуацию в городе, спрос на такси остается почти таким же высоким, как в первый день снегопада. После 18:00 мск наблюдаются всплески заказов - преимущественно на севере, северо-востоке и в ЮЗАО, в центре ситуация остается более стабильной. Длительность поездок к вечеру увеличилась на 20%, что также влияет на стоимость", - рассказали в сервисе.

Тарифы в сервисе не изменялись в непогоду, стоимость рассчитывается для каждой поездки в моменте. В периоды высокого спроса, когда водителей не хватает на все заказы - автоматически включается повышающий коэффициент, объяснили в компании. Эта временная мера помогает привлечь на линию больше водителей и помогает уехать тем, кто решил использовать в непогоду именно такси.

"Чтобы сократить время ожидания и сэкономить, мы рекомендуем в часы пик использовать общественный транспорт", - говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали ТАСС, что снегопад в Москве с разной интенсивностью продолжится как минимум до 29 января. На территории Москвы действует оранжевый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. В Московской области до 21:00 мск четверга объявлен желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погоды. Кроме этого, из-за снегопада в Москве впервые в 2026 году зафиксировали 10-балльные пробки.