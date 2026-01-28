Пассажирская компания Башкирии взыскала с Минтранса региона долг по субсидиям

Его размер составил более 360 млн рублей

УФА, 28 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии по иску Башкортостанской пригородной пассажирской компании взыскал с Минтранса Башкирии долг в размере более 360 млн рублей. Ведомство не выплатило перевозчику субсидии за апрель - июль 2025 года, следует из материалов дела.

"Как указывает истец, ответчиком не исполнена обязанность по перечислению истцу субсидий в целях возмещения потерь в доходах, возникших в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за период апрель - июль 2025. <...> По расчету истца, размер недополученного дохода за спорный период составил 363 230 977 рублей", - указано в материале.

Минтранс не был согласен с исковыми требованиями, считая свои действия добросовестными - он направлял письма в уполномоченные органы с просьбой выделения денежных средств. Суд посчитал отсутствие финансирования на субсидирование недополученных доходов перевозчика по регулируемым гостарифам не является основанием для отказа оплаты истцу.

"Арбитражный суд решил: исковые требования акционерного общества "Башкортостанская пригородная пассажирская компания" удовлетворить. Взыскать с субъекта Российской Федерации - Республики Башкортостан в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства <...> сумму долга в размере 363 230 977 рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 291 155 рублей", - указано в решении.