В "Росгеологии" рассказали на сколько лет хватит запасов золота в РФ

В холдинге заявили, что сроки исчерпания балансовых запасов золоторудных месторождений составляют около 15 лет, россыпных - 6 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Балансовых запасов золоторудных месторождений в России хватит на 15 лет, россыпных - на 6 лет, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Росгеологии".

"По оценкам экспертов, сроки исчерпания балансовых запасов собственно золоторудных месторождений по России составляют около 15 лет, россыпных - 6 лет. А значит поиск и разведка золота - стратегическая задача геологов", - говорится в сообщении.

Там добавили, что мировые ресурсы золота составляют 166,2 тыс. т, а сосредоточены они в Канаде (11,7%), России (10,1%), Китае (8,5%), США (8,9%), Австралии (6,4%). "Россия обладает значительной по масштабам сырьевой базой золота, которая характеризуется высоким уровнем освоенности, а также полным производственным циклом переработки добываемого золотосодержащего минерального сырья. Запасы золота в РФ - 16,7 тыс. т", - отметили в "Росгеологии".

Там подчеркнули, что 86% российских запасов золота приходится на месторождения Сибири и Дальнего Востока.

В рамках II этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды" "Росгеология" ведет поиск и разведку золота в на Чукотке, в Хабаровском крае, в Республике Саха (Якутия), Бурятии, Забайкальском крае, Томской области, добавили в холдинге.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.