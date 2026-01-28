Резервный самолет Azur Air вылетел из Паттайи в Ханой

Это произошло после незапланированной посадки самолета, летевшего из Нячанга в Иркутск

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Резервный самолет авиакомпании Azur Air вылетел из Паттайи в Ханой (Вьетнам) после незапланированной посадки самолета, летевшего из Нячанга в Иркутск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Резервный самолет вылетел из Паттайи в Ханой в 23:41 по местному времени (19:41 мск)", - говорится в сообщении.

Как рассказали в авиакомпании, пассажиры размещены в здании аэровокзала, им представляются напитки и горячее питание. Приготовление горячего питания завершается цехом бортпитания аэропорта, добавили там.