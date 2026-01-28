Rendez-Vous приостановил работу бутика в Куршевеле после пожара в отеле

Магазин не будет работать до официальных заключений полиции и специальных служб, а также оценки состояния помещений

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Rendez-Vous временно приостановил работу бутика в Куршевеле после пожара в отеле Grandes Alpes Hotel. Об этом ТАСС сообщил директор по внешним и внутренним коммуникациям Rendez-Vous Константин Тютрин.

Магазин будет закрыт до официальных заключений полиции и спецслужб, предстоит оценить состояние помещений.

"Мы находимся в контакте с управляющей компанией здания и внимательно следим за развитием ситуации", - сказал он.

Вечером 27 января в здании отеля Grandes Alpes Hotel, неподалеку от которого расположен бутик Rendez-Vous, произошло возгорание. По предварительным данным, очаг находился в одном из номеров отеля. Пожар локализовали, ситуация находится под контролем. Тютрин отметил, что пострадавших среди сотрудников нет, помещения бутика также не повреждены.