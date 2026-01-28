Рубио назвал временным решением продажи США венесуэльской нефти через трейдеров

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что "это краткосрочное решение краткосрочной проблемы"

Госсекретарь США Марко Рубио © Nathan Howard/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Реализация полученной от Венесуэлы нефти Соединенными Штатами только через двух специально назначенных трейдеров является временным решением для финансирования текущих расходов новых венесуэльских властей. Как заявил госсекретарь США, помощник американского президента по нацбезопасности Марко Рубио, долгосрочный механизм будет более открытым и прозрачным.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США его спросили, почему для реализации венесуэльской нефти американской администрацией были выбраны всего две компании, одна из которых является спонсором американского президента Дональда Трампа. "У них (у венесуэльской стороны - ТАСС) заканчивались возможности для хранения нефти. Нам нужно было очень быстро доставить эту нефть на рынок. Единственный способ очень быстро выставить ее на рынок - это подключиться к двум основным торговым компаниям, которые могли бы продать ее на открытом рынке. Это не является постоянным решением. Это краткосрочное решение краткосрочной проблемы", - сказал он.

Госсекретаря попросили также уточнить, почему доходы от сделок с нефтью были перечислены на специальный счет, подконтрольный администрации США, и только после этого американская сторона перечислила Венесуэле $300 млн. "Это не постоянная структура, которую мы хотели бы видеть. В долгосрочной перспективе мы просто хотим, чтобы у них была нормальная отрасль, в которой участвуют компании, которые продают нефть напрямую на рынке, а мы выходим из этой игры", - пояснил Рубио.

"Сейчас мы говорим о нефти, на которую наложены санкции. <...> Поэтому мы должны контролировать, как движутся эти деньги. Да, первые $300 млн были перемещены [властям Венесуэлы по этой схеме] по следующей причине, с которой мы все согласны: мы не хотели стать свидетелями системного коллапса", - резюмировал он.

Американский лидер Дональд Трамп 6 января заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он. Позднее Трамп уточнил, что Венесуэла будет закупать только продукцию США на средства, которые республика выручит от новой сделки по продаже своей нефти.

15 января телеканал NOS сообщил, что два крупнейших мировых сырьевых трейдера - Trafigura Group и Vitol Group - занимаются перемещением венесуэльской нефти в страны Карибского бассейна с последующей перепродажей.