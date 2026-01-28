Мантуров: мощности российского химпрома с 2022 года увеличились примерно на 14%

По этилену зафиксировано увеличение мощностей на 25,3%, по пластмассам - на 11%, по минеральным удобрениям - на 23%, отметил первый вице-премьер РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мощности российских химических предприятий в последние годы только росли и увеличились примерно на 14% с 2022 года. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на фоне данных о сокращении производственной мощности химзаводов Европы.

Производственная мощность химических заводов Евросоюза и Великобритании сократилась на 9% за период с 2022 по 2025 год, сообщалось в отчете Европейского совета химической промышленности.

"Мощности российского химпрома в последние годы только росли, с 2022 года они увеличились примерно на 14%", - сказал Мантуров. В частности, как отметил он, по этилену зафиксировано увеличение мощностей на 25,3%, по пластмассам - на 11%, по минеральным удобрениям - на 23%.

По его словам, это результат системной государственной поддержки отрасли, которая направлена на "обеспечение технологического суверенитета по всем цепочкам создания критически важных соединений, и реализации бизнесом масштабных инвестиционных проектов".