Трамп заявил, что объем инвестиций в экономику США за год составил $18 трлн

Американский лидер назвал такой размер вложений "невероятным"

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что за год его нахождения у власти в американскую экономику было привлечено порядка $18 трлн инвестиций. Такую оценку он привел во время выступления в Вашингтоне, посвященного его инициативе по открытию накопительных счетов для несовершеннолетних.

"Америка вернулась. После [состоявшихся в ноябре 2024 года президентских] выборов фондовые биржи 52 раза устанавливали рекордные показатели, что позволило им вырасти на $9 трлн. В страну поступают инвестиции в размере $18 трлн, и будет еще больше", - заявил Трамп.

Глава Белого дома назвал такой размер вложений "невероятным". "Самый большой [ежегодный размер инвестиций в экономику] составлял $3 трлн, это было десять лет назад, и это была другая страна, не наша страна. А мы получили $18 трлн, по всей стране строятся тысячи предприятий, огромных заводов", - добавил американский лидер.

Ранее Трамп озвучивал оценки, согласно которым до конца 2025 года объем инвестиций в экономику США за счет таможенных пошлин на импорт из других стран мог превысить $20 трлн. Трамп 2 апреля 2025 года объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.