Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду вырос на 0,24%, до 2 788,01 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,61% - до 1 151,6 пункта. Курс юаня вырос на 2 копейки, до 10,94 рубля.

"Индекс Мосбиржи в середине недели в основном торговался в небольшом плюсе, в моменте обновив максимумы января. На геополитическом треке некоторое затишье, но на себя обратили внимание позитивные высказывания президента США Дональда Трампа касательно его ожиданий от переговорного процесса по Украине", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке, по словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, оказались акции "Селигдара" (+6,28%), "Группы Позитив" (+4,42%), "префы" "Мечела" (+3,74%), "Сургутнефтегаза" (+2,44%), бумаги ММК (+2,85%) и "Норникеля" (+1,4%).

Лидерами понижения, по его словам , оказались бумаги "Вуш Холдинга" (-1,4%), "Самолета" (-1,04%), "Юнипро" (-0,92%), "Лукойла" (-0,89%).

Прогноз на 29 января

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 29 января - 2 720 - 2 820 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, в четверг индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на четверг - 75-77 рублей, 90-92 рубля и 10,8-11,3 рубля, соответственно.

В "Цифра брокере" также подчеркнули, что баланс рисков на рынке по-прежнему складывается в пользу умеренного укрепления рубля в направлении пиков декабря 2025 года, учитывая относительно высокие цены на нефть и, что более важно, высокую доходность номинированных в рублях инструментов фиксированного дохода.