Фонд развития промышленности ДНР выдал 2,3 млрд рублей льготных займов

С 2024 года ведется финансирование проектов в углепроме, республика стала первым регионом страны, где появилась такая мера поддержки

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Гаврилюк/ ТАСС

МАКЕЕВКА, 28 января. /ТАСС/. Промышленные предприятия ДНР получили 2,3 млрд рублей льготных займов от регионального Фонда развития промышленности (ФРП) в 2025 году, сообщил ТАСС директор организации Сергей Власов на открытии угольной лавы шахты "Горняк-95" в Макеевке.

"С 20 сентября 2023 года по 1 января 2026-го, то есть это два года и один квартал, общий объем предоставленной поддержки - 78 проектов и 4,7 млрд рублей. Если мы говорим о прошлом годе - это 36 проектов и 2,3 млрд рублей. Естественно, мы постоянно растем, растет объем докапитализации. Спасибо большое федеральному Минпромторгу, который фактически финансирует этот процесс докапитализации", - сказал Власов.

Он добавил, что с 2024 года ведется финансирование проектов в углепроме. ДНР стала первым регионом страны, где появилась такая мера поддержки. За это время фонд выдал компаниям, работающим в угольной промышленности, пять льготных займов на 500 млн рублей.

В декабре 2023 года в правительстве ДНР сообщили, что первые предприятия региона получили более 100 млн рублей поддержки из республиканского ФРП.