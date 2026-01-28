Иск ГП к владельцам цементных заводов на Кубани начнут рассматривать 12 февраля

Иск поступил в суд 27 января, предмет и основания требований пока не раскрываются

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 12 февраля заседание по иску Генпрокуратуры к контролирующему два предприятия на Кубани АО "Актуальные инвестиции" и двум кипрским компаниям, следует из данных картотеки суда.

Так, Генпрокуратура подала исковое заявление к АО "Актуальные инвестиции" и кипрским компаниям с ограниченной ответственностью "Нортокс Инвестменс Лимитед" и "Чевре Инвестментс Лимитед". Иск поступил в суд 27 января, предмет и основания требований пока не раскрываются. Третьими лицами истец просит привлечь к спору Росимущество, ФАС России, АО "Газметаллпроект", ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент". Заседание по иску назначено на 12 февраля.

По данным ЕГРЮЛ, единственным акционером двух цементных заводов является АО "Актуальные инвестиции", в то же время АО "Газметаллпроект" указывается в выписке как лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица, - как для ОАО "Верхнебаканский цементный завод", так и для ОАО "Новоросцемент".

ОАО "Новоросцемент" является одним из крупнейших производителей цемента в России, предприятие было основано в 1882 году. Оно выпускает ежегодно более 4,3 млн тонн цемента, в его структуру входят два завода. ОАО "Верхнебаканский цементный завод" является одним из крупнейших производителей цемента в Южном федеральном округе, предприятие ежегодно выпускает 2,1 млн тонн цемента.