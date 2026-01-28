В КБР запланировали строительство высокогорных подстанций "Азау" и "Обсерватория"

На обслуживание энергообъектов КБР "Россети" направят 568 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 28 января. /ТАСС/. Строительство высокогорных подстанций "Азау" и "Обсерватория", а также линии электропередачи 35 кВ "Адыл-Су - Азау" запланировано энергетиками в Кабардино-Балкарии (КБР) в ближайшие два года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"В текущем году на плановое ремонтно-эксплуатационное обслуживание энергообъектов КБР "Россети" направят 568 млн рублей. В частности на реконструкцию подстанции 110 кВ "Адыл-Су" с увеличением пропускной способности до 25 МВА в Эльбрусском районе, которая позволит значительно увеличить надежность электроснабжения объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус". Кроме того, в 2026-2027 гг. в регионе намечено поэтапное строительство подстанций 35 кВ "Азау" и "Обсерватория", а также линии электропередачи 35 кВ "Адыл-Су - Азау", - рассказали в компании по итогам встречи главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с генеральным директором ПАО "Россети Северный Кавказ" Романом Левченко.

Руководитель энергокомпании отметил, что благодаря проделанной подготовительной работе электросетевая инфраструктура региона успешно справляется со сложными погодными условиями зимы. Для этого энергетики отремонтировали свыше 280 км линий электропередачи, заменили почти 1,6 тыс. опор, расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 73 гектаров.

Кроме того, специалисты выполнили техническое обслуживание и ремонт 70 подстанций 35-110 кВ и привели в нормативное состояние 128 трансформаторных подстанций.