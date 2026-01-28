Воробьев назвал крайне важным закон о регулировании нестационарных торговых объектов

Парламент поддержал закон, суть которого заключается в том, что в России есть культура нестационарных торговых объектов, и каждый регион, каждый житель заинтересован, чтобы это, первое, радовало глаз, эстетически это выглядело симпатично, отметил губернатор Московской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Установление правил размещения торговых павильонов на частных землях позволит внедрить единые эстетические стандарты и повысить качество городской среды во всех регионах страны. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

"Очень важный закон, за что мы благодарны и Государственной думе, и Совету Федерации. Парламент поддержал закон, суть которого заключается в том, что во всей нашей большой дружной стране есть культура нестационарных торговых объектов, и каждый регион, каждый житель в каждом городе заинтересован, чтобы это, первое, радовало глаз, эстетически это выглядело симпатично", - сказал Воробьев.

Ранее 27 января Госдума приняла закон, регулирующий правила размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках. Документ, подготовленный сенаторами Александром Двойных и Андреем Кутеповым, вносит изменения в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Как пояснил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"), с принятием закона муниципалитеты получат инструмент для контроля за соблюдением требований по безопасности и эстетике НТО, что "особенно актуально для исторических городов, где хаотичная застройка может негативно сказаться на городской среде".

Также в итоговой редакции закона был расширен перечень лиц, имеющих право на ведение торговли в таких объектах: помимо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возможность подавать заявления на включение НТО в общую схему размещения получили самозанятые граждане.