ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5-3,75%

Такое решение приняли с целью поддержки целей FOMC

ТАСС, 28 января. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 3,5-3,75% после трех снижений подряд. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора.

"В поддержку своих целей FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке - прим. ТАСС) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3,5-3,75%", - говорится в заявлении.

Результаты следующего заседания американского регулятора по ставке будут опубликованы 18 марта.