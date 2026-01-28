На пути из Крыма задерживаются четыре поезда

Крымский мост перекрывали 28 января с 00:14 до 07:32 мск

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Четыре поезда "Таврия" в направлении из Крыма по состоянию на 22:00 мск задерживаются в пути следования после ночной приостановки движения на Крымском мосту, сообщили в Telegram-канале перевозчика "Гранд сервис экспресс". Остальные поезда введены в график или прибыли на станции назначения.

Крымский мост перекрывали в среду с 00:14 до 07:32 мск.

"По состоянию на 22:00 мск, в пути задерживаются поезда "Таврия" из Крыма: №068 Симферополь - Москва отправлением 27 января - на 5 часов; №078 Симферополь - Санкт-Петербург отправлением 27 января - на 2 часа; №196 Симферополь - Москва отправлением 27 января - на 3 часа; №092 Севастополь - Москва отправлением 27 января - на 4 часа", - говорится в сообщении.

Как уточнил перевозчик, остальные поезда, задержанные в пути ранее, введены в график или прибыли на станции назначения.