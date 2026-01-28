США исходят из того, что КНР будет покупать венесуэльскую нефть по рыночной цене

Китай закупал нефть у Венесуэлы с огромной скидкой, примерно по $20 за баррель, утверждает американский госсекретарь Марко Рубио

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты исходят из того, что Китай будет закупать венесуэльскую нефть по рыночной цене. Такую позицию изложил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Что касается Китая, то он закупал нефть [у Венесуэлы] с огромной скидкой, примерно по $20 за баррель, и они даже не платили за нее. Она использовалась для выплаты долга", - заявил Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. По его версии, Пекин затем "перепродавал [венесуэльскую нефть] со значительной выгодой".

"Теперь это прекратилось, но их долговые обязательства легитимны, и в будущем правительство Венесуэлы должно будет решить этот вопрос в рамках более масштабной реструктуризации долга", - подчеркнул госсекретарь США. "Китай может закупать нефть у Венесуэлы, но им придется покупать ее как все остальные в мире, по нормальной цене, и эти средства будут распределяться на благо венесуэльского народа", - заявил Рубио.