Путин уверен, что проект школы "Сириуса" в Казахстане будет удачным

У "Сириуса" накоплен хороший опыт работы, методики соответствующие не только разработаны, но и опробованы на практике, отметил президент РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что проект по созданию международной школы "Сириус" в Казахстане будет удачным. Такое мнение высказал глава государства на встрече с главой образовательного центра "Сириус" Еленой Шмелевой.

"Здорово! Я вас поздравляю! Очень хорошая информация, работа и результат очень хороший. Это по сути то, о чем мы с Касым-Жомартом Кемелевичем [Токаевым, президентом Казахстана] договаривались, когда он приезжал в Россию, знакомился с работой "Сириуса" - сказал Путин, выслушав доклад Шмелевой о запуске такого международного образовательного проекта. "В Казахстане, так же, как и в России, очень много молодых, талантливых детей, создать условия для их полноценного развития, для того чтобы они вносили потом вклад в развитие своей страны - это чрезвычайно важно. У "Сириуса" хороший в этом смысле накоплен опыт работы, методики соответствующие не только разработаны, но и опробованы на практике, поэтому уверен, что проект будет удачным", - убежден президент РФ.

Глава государства также обсудил со Шмелевой, как обстоят дела в самом "Сириусе". Выслушав рассказ о том, какой высокий интерес одаренные дети со всего мира проявляют как к детскому центру и университету, так и к самой федеральной территории, глава государства заметил, что "все дети умные, надо создать условия для того, чтобы они могли показать себя потом".