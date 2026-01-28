ФРС еще не принимала решения о продолжении снижения базовой ставки в марте

В составе совета есть разные мнения, отметил председатель совета управляющих регулятора Джером Пауэлл

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функции центробанка) еще не принимала решений о том, возобновить ли постепенное сокращения базовой ставки в марте. Об этом на пресс-конференции заявил председатель совета управляющих регулятора Джером Пауэлл.

"Мы не пытаемся сформулировать, знаете ли, критерий того, когда следует проводить следующее снижение или следует ли проводить его на следующем заседании", - сказал он. "Мы говорим о том, что мы находимся в хорошем положении, поскольку принимаем решения на каждом заседании, анализируя поступающие данные, меняющиеся перспективы и все остальное. Мы находимся в положении, когда между занятостью и инфляцией все еще существует некоторая напряженность, но она меньше, чем ранее", - констатировал глава ФРС.

"В составе совета есть разные мнения, и мы будем определять наш путь вперед по мере поступления данных", - добавил Пауэлл.

Ранее ФРС по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 3,5-3,75% после трех снижений подряд. Результаты следующего заседания американского регулятора по ставке будут опубликованы 18 марта.