Рубио: Белый дом поддержит отмену ограничений в торговле с Центральной Азией

Госсекретарь отметил, что это позволило бы США расширить взаимодействие с центральноазиатскими республиками

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Американская администрация поддерживает законопроект об отмене поправки Джексона - Вэника, являющейся ограничителем в торговле Соединенных Штатов с республиками Центральной Азии. Это подтвердил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Мы согласны. Мы согласны", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, комментируя вопрос о возможности отмены поправки Джексона - Вэника и отношениях Вашингтона со странами Центральной Азии. "Думаю, абсолютно: мы бы хотели видеть это. Поскольку это позволило бы нам делать еще больше [для расширения взаимодействия с центральноазиатскими республиками]", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Поправка Джексона - Вэника была принята в США в 1974 году. Она увязывала нормализацию двусторонней торговли с проблемой еврейской эмиграции из Советского Союза. Рубио ранее называл этот документ "реликтом ушедшей эпохи".

Задававший госсекретарю вопросы на эту тему законодатель уточнил, что он и один из его коллег в Сенате уже подготовили законопроект об отмене поправки Джексона - Вэника в отношении стран Центральной Азии.