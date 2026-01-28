Глава ФРС считает, что развитие ИИ может отнять вакансии у выпускников

Джером Пауэлл добавил, что "это не главный и не единственный фактор"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Джером Пауэлл заявил, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) может снизить возможности для трудоустройства среди выпускников высших и средних специальных учебных заведений. В то же время он отметил, что это пока нельзя считать главной причиной такой ситуации на рынке труда.

"Мы можем проанализировать, например, что, по всей видимости, существует некоторая связь между низким уровнем найма среди недавних выпускников колледжей и ИИ. Но это не главный и не единственный фактор", - указал он. "Однако вы слышите, как многие крупные компании заявляют, что они либо не будут нанимать сотрудников в течение некоторого времени, собираются нанимать меньше, либо будут увольнять людей, и они, как правило, ссылаются на ИИ, когда делают это", - подчеркнул Пауэлл.

"Конечно, все следят за ИИ и его внедрением и пытаются понять, что именно происходит. Есть множество возможностей. Трудно сказать", - сказал он. Пауэлл подчеркнул, что исторически каждая волна технологического прогресса приводила к исчезновению одних классов рабочих мест и создавала другие вакансии. В то же время, по его словам, развитие технологий повышало производительность труда, что в конечном итоге вело к росту заработной платы и доходов.

"И мы всегда спрашиваем: ну, а в этот раз будет по-другому? Знаете? Будет ли по-другому? И мы не знаем", - резюмировал глава ФРС.