Повторные торги по продаже аэропорта Домодедово пройдут 29 января

Начальная цена лота составит 132,266 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Голландский аукцион по продаже "ДМЕ холдинга", владеющего активами столичного аэропорта Домодедово, а также некоторых связанных с аэропортом компаний, назначен на 29 января 2026 года в 15:00 мск. Это следует из данных "ГИС торги".

Начальная цена лота останется прежней и составит 132,266 млрд рублей. Шаг понижения - 10% от начальной цены (13,2 млрд рублей), а максимально цена может упасть на 50%. Цена отсечения составит 66,1 млрд рублей.

На данный момент известно о том, что заявки на участие в повторном аукционе подали дочерние структуры аэропортов Шереметьево и Внуково.

Аукцион по продаже аэропорта, который должен был пройти 20 января, не состоялся. Единственный претендент, индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, не был допущен до торгов.

Аэропорт Домодедово перешел под контроль государства летом 2025 года.