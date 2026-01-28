"Ромир": россияне стали чаще менять марки автомобилей

Во втором полугодии 2025 года 53% граждан РФ купили машину на замену предыдущей, говорится в исследовании холдинга

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россияне при покупке автомобилей стали чаще менять их марки, при этом более 60% приобретают машину полностью на собственные сбережения, говорится в исследовании холдинга "Ромир" (есть в распоряжении ТАСС).

Во втором полугодии 2025 года больше половины (53%) россиян купили машину на замену предыдущей, однако лишь 11% респондентов выбрали ту же марку, которой владели ранее. В первом полугодии показатель составлял 14%. "Исследование показало качественные изменения в поведении покупателей: россияне стали чаще менять марку авто и демонстрировать более рациональный подход к выбору", - говорится в исследовании.

При этом абсолютно самостоятельно выбирают модель авто более двух третей мужчин (70%) и 53% женщин. Женщины чаще прислушиваются к мнению окружения и чаще прибегают к автокредитованию - 31% против 23% у мужчин.

Как следует из опроса, 62% россиян купили автомобиль полностью на собственные сбережения (в первом полугодии показатель составлял 59%). Через дилерские центры кредиты или лизинг оформили 26% российских покупателей авто, кредит в банке брали 11% респондентов.

Основными критериями при выборе машины остаются внешний дизайн (57%), цена (55%), впечатление от автомобиля в целом (53%). Значимость хорошего соотношения цены и качества подскочила на 16 п.п., до 29%, а общего комфорта - снизилась на 10 п.п., до 45%. Общий уровень удовлетворенности покупкой остается стабильно высоким - 90% владельцев оценили свои новые авто на 8-10 баллов по 10-балльной шкале.

Российский авторынок вступил в эпоху прагматизма, и потребители теперь выбирают не статусное имя, а продуманный дизайн и прозрачную стоимость владения, отметила старший директор по работе с клиентами холдинга Людмила Фукова.

Опрос проводился среди более 4 тыс. респондентов в городах России с населением более 100 тыс. человек, купивших новый автомобиль в последние 1,5-8 месяцев.