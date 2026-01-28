Forbes: OpenAI хочет создать соцсеть без ботов и с биометрической проверкой

По данным журнала, проект находится на ранней стадии

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Американская компания OpenAI работает над созданием собственной соцсети и хочет внедрить в нее биометрическую верификацию пользователей, чтобы исключить появление на онлайн-платформе ботов. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на источники.

По их сведениям, новая соцсеть задумывается как виртуальная площадка исключительно для людей, а своей главной задачей OpenAI считает решение проблемы постоянного присутствия в соцсетях ботов. Как отмечает Forbes, проект находится на ранней стадии, над ним работает небольшая команда специалистов - менее 10 человек. Они изучают возможность использовать биометрию для верификации пользователей, например, применять технологию распознавания лица Face ID от компании Apple или инструмент сканирования радужной оболочки глаза от стартапа World.

Новой онлайн-площадке будет непросто соперничать с такими гигантами, как X, Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), TikTok, убежден Forbes, однако присутствие на ней только реальных людей может стать сильным конкурентным преимуществом.