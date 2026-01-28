"М.Видео" запустила продажу мебели на своем маркетплейсе

Покупателям доступны диваны, кровати и матрасы, шкафы, тумбы и комоды, кресла и стулья, а также обеденные и рабочие столы, рассказали в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российская компания "М.Видео" начала продажу мебели на своем маркетплейсе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"ПАО "М.Видео" <…> объявляет о запуске продаж широкого ассортимента мебели на собственном маркетплейсе. Новая категория стала частью стратегии по расширению товарного предложения и развитию нетехнических направлений с высоким потребительским спросом", - говорится в сообщении.

По словам представителей "М.Видео", покупателям доступны диваны, кровати и матрасы, шкафы, тумбы и комоды, кресла и стулья, а также обеденные и рабочие столы. В категории представлены как крупные, хорошо известные производители, так и нишевые бренды с узкой специализацией.

"В перспективе "М.Видео" планирует внедрение наиболее оптимального ассортимента мебели в розничных магазинах сети, что позволит покупателям познакомиться с отдельными моделями вживую и использовать омниканальные сценарии покупки", - рассказали в пресс-службе.