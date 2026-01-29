"Гарда": телекоммуникации стали основной целью DDoS-атак за 2025 год

Госсектор занимал от 13% DDoS-атак в I квартале до 19-20% атак далее, говорится в обзоре

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Телекоммуникационные компании в 2025 году чаще всего подвергались DDoS-атакам - в течение этого периода число нападений на них только росло, следует из обзора (есть у ТАСС) ГК "Гарда", входящей в "ИКС Холдинг". При этом у IT-сектора часто идущего в статистике вместе с телекомом, этот показатель снизился.

Так, на телеком пришлось в 29% атак в I квартале, 35% во II квартале, немногим больше (36%) в III квартале и сразу 43% в IV квартале 2025 года. Он тем самым "закрепил за собой позицию основной цели", считают в "Гарде". В то же время у IT доля сократилась с 37% от всех атак в I квартале в следующих сократилась до 8, 8 и 10% соответственно.

Сегмент услуг больше всего страдал во II квартале (пятая часть атак), при этом DDoS на него почти не проводили в остальные периоды. Госсектор стабильно занимал от 13% DDoS-атак в I квартале до 19-20% атак далее.

Промышленники и медицинский сегмент по количеству DDoS-атак на них "закрепились в распределении", считают в "Гарде". В III-IV кварталах на эти отрасли пришлось до 7-8% атак на каждую.

Вкупе со снижением атак на сегмент услуг и IT-индустрию "это указывает на расширение круга приоритетных целей и смещение интереса злоумышленников к организациям с критичными сервисами и менее однородным уровнем сетевой безопасности", полагают аналитики.