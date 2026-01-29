Индонезия хочет сократить объемы поставок топлива из-за границы

В Национальном энергетическом совете отметили, что достижение энергетической самодостаточности государства будет осуществляться поэтапно

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто поручил Национальному энергетическому совету подготовить стратегию по сокращению зависимости страны от импортируемого топлива и активизировать работу, направленную на обеспечение энергетической самодостаточности государства. Об этом сообщило агентство Antara.

Подчеркивается, что Субианто выделил четыре ключевых направления работы, включая обеспечение "энергетического суверенитета" и "энергетической безопасности". По данным Национального энергетического совета страны, текущих энергетических запасов Индонезии, в случае полного прекращения импорта энергоресурсов, хватит всего на 21 день. Индонезийские власти намереваются довести этот показатель до трех месяцев, в том числе за счет строительства новых топливных хранилищ.

Отмечается, что Индонезия импортирует около 30 млн килолитров топлива, включая дизель и бензин. В Национальном энергетическом совете подчеркивают, что достижение энергетической самодостаточности страны будет осуществляться поэтапно.