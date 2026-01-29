Индонезия намерена в приоритетном порядке развивать атомную энергетику

Сейчас в стране нет коммерческих атомных электростанций

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Развитие атомной энергетики станет одним из приоритетных направлений для Индонезии. Об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалиа.

"Мы сформулировали общий план для национальной энергетики, который будет напрямую отражен в нашей политике. Одним из приоритетов станет развитие новых и возобновляемых источников энергии, включая атомную энергию", - приводит его слова агентство Antara. Лахадалиа подчеркнул, что энергетическая политика Индонезии будет строиться на основе принципов энергетической независимости и самодостаточности.

Сейчас в Индонезии нет коммерческих атомных электростанций.

Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью индонезийскому подкаст-каналу Ekuator заявил, что Россия предоставит Индонезии технологии мирного атома в энергетике и других областях, включая сельское хозяйство и медицину. В частности, российский дипломат отмечал, что РФ может предоставить Индонезии продвинутые технологии, предназначенные для малых модульных реакторов.