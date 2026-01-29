Samsung встроит в S26 защиту от подглядывания в экран

Пользователи смогут скрывать уведомления, конкретные приложения или весь экран, отметили в компании

СЕУЛ, 29 января. /ТАСС/. Южнокорейская компания Samsung Electronics анонсировала режим конфиденциальности, скрывающий экран телефона от посторонних глаз. Новинка будет встроена в готовящийся к выходу флагман компании S26.

"Наши телефоны - это наше личное пространство, но мы используем их в самых неприватных местах. В автобусе, в лифте и везде, где мы стоим в очереди, наше цифровое "грязное белье" выставляется на всеобщее обозрение <...>. Именно поэтому Samsung вскоре представит новый уровень конфиденциальности, который защитит ваш телефон от посторонних глаз, где бы вы ни находились. Вы сможете проверять сообщения или вводить пароль в общественном транспорте, не задумываясь о том, кто может за вами наблюдать", - говорится в сообщении на сайте Samsung.

В релизе отмечается, что пользователи смогут настроить уровень защиты в зависимости от потребностей, например, можно будет скрыть от окружающих всплывающие окна уведомлений, конкретные приложения или весь экран.

В феврале пройдет традиционная презентация компании Galaxy Unpacked, на которой Samsung, как ожидается, и представит обновленную линейку смартфонов Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.