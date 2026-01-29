Аналитики заявили о рекордных тратах россиян в 2025 году на машины с пробегом

За год на такие автомобили было потрачено 7,25 трлн рублей, на 4,3% больше, чем в 2024-м говорится в исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и агентства "Автостат"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россияне в 2025 году потратили на авто с пробегом рекордные 7,25 трлн рублей, в декабре траты выросли на 20% в годовом выражении. Об этом говорится в совместном исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в начале зимы жители РФ купили 574,2 тыс. подержанных машин, потратив на них 751,6 млрд рублей. Это чуть меньше (-0,3%), чем в ноябре, но на 22,4% выше показателя декабря 2024 года. За весь 2025 год было потрачено 7,25 трлн рублей - на 4,3% больше, чем в 2024 году. Таким образом, финансовая емкость вторичного рынка в минувшем году установила новый рекорд, указали авторы исследования.

За месяц выросли затраты на покупку автомобилей в возрасте до 5 лет. В декабре на них было потрачено 283 млрд рублей, что на 1,8% больше, чем в ноябре. Соответственно, доля "свежих" машин в структуре финансовой емкости тоже увеличилась - с 36,9% в ноябре до 37,6% в декабре.

На покупку автомобилей возрастом от 5 до 9 лет в конце года ушло 217,9 млрд рублей - на 2,5% меньше, чем в ноябре. При этом их доля за месяц сократилась с 29,6% до 29%. Доля "старых" машин (от 10 лет и старше) уменьшилась незначительно - с 33,5% в ноябре до 33,4% в декабре. На них было потрачено 250,7 млрд рублей (-0,8% к ноябрю).

Китайским брендам удалось нарастить долю в финансовой емкости вторичного рынка. В декабре на их покупку было потрачено 56,7 млрд рублей, что на 3,2% больше, чем месяцем ранее. В связи с этим доля "китайцев" увеличилась с 7,3% до 7,5%. У остальных участников рынка этот показатель сократился или остался на уровне месячной давности, поскольку больше никто из них не показал положительную динамику. Так, на покупку подержанных "европейцев" ушло 278,5 млрд рублей (37,1% от финансовой емкости рынка). На японские авто потрачено 219,5 млрд рублей (29,2%), а на корейские - 105,6 млрд рублей (14%).

Покупка автомобилей с пробегом российских марок в декабре обошлась в 55,6 млрд рублей, причем по этому показателю они впервые уступили китайским авто (56,7 млрд рублей). Затраты на б/у отечественные машины за месяц снизились сильнее всего (-2,8%), а их доля уменьшилась с 7,6% до 7,4%. На подержанные американские автопотрачено 34 млрд рублей (4,5% трат).