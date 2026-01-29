НБКИ: средний размер выданных автокредитов за год вырос на 17,7%

По данным Национального бюро кредитных историй, в декабре в среднем сумма такого кредита составляла 1,49 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Средний размер выданных автокредитов в декабре 2025 года увеличился на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,49 млн рублей (в 2024 году - 1,26 млн рублей). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с ноябрем показатель, напротив, снизился на 1,9% (в ноябре 2025 года - 1,52 млн рублей).

Среди 30 регионов-лидеров по объему выданных автокредитов наибольший средний размер выданных автокредитов в декабре 2025 года был отмечен в Москве (2,09 млн рублей), Московской области (1,83 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,74 млн рублей), а также в Ленинградской области (1,61 млн рублей) и Краснодарском крае (1,59 млн рублей).

При этом наибольший рост среднего размера автокредита в декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показали Саратовская (+25,4%) и Тульская (+25%) области, Москва (+22,2%), а также Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (+20,9%) и Удмуртская Республика (+19,5%). В свою очередь меньше всего среди регионов из топ-30 показатель вырос в Ульяновской (+8,2%), Новосибирской (+9,4%) и Рязанской (+9,6%) областях.

"В сентябре-декабре 2025 года средний размер выданных автокредитов стабилизировался на уровне 1,5 млн. рублей. Напомним, что данный показатель сокращался с середины 2024 года в связи с введением макропруденциальных ограничений в автокредитовании, но после пика снижения в феврале 2025 года восстанавливался умеренными темпами", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.