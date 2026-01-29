"Контур. Фокус": количество автосервисов в РФ увеличилось за год на 6,45%

Лидером по приросту СТО стала Ростовская область, сказано в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Число станций техобслуживания (СТО) в России за год увеличилось почти на 6,5%, до 120 тыс. Лидером по приросту стала Ростовская область, говорится в исследовании "Контур. Фокуса", результаты которого есть у ТАСС.

"Количество СТО за последний год увеличилось на 6,45%. По состоянию на 27 января, в стране работает 119 779 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей. Самым быстрорастущим регионом [в сфере] стала Ростовская область", - сказано в аналитике.

Исследователи уточнили, что за последние три года рост сферы составил 21%. Если в начале 2023 года в стране были зарегистрированы почти 99 тыс. различных СТО, то в 2024-м их количество выросло до 107 тыс., или на 8%. К 2025 году число таких предприятий увеличилось еще на 5,3%.

Лидером по количеству автосервисов стала Москва, где на 27 января 2026 года зарегистрировано 10 тыс. подобных предприятий. Второе и третье места заняли Московская область и Санкт-Петербург, в которых работают по 8,3 тыс. и 5,9 тыс. СТО соответственно. Лидером по приросту числа автосервисов стала Ростовская область. В 2023 году тут было зарегистрировано 2,9 тыс. СТО, а к 2026 году показатель достиг 3,7 тыс., то есть на 27,6% больше.

Как пояснили исследователи, расширение рынка СТО связано с тем, что новые машины стали менее доступны, а старые требуют все большего ухода. Одновременно растет спрос на б/у автомобили, которым при продаже нужна диагностика. Сказался и уход с рынка официальных дилеров: оригинальные запчасти стало намного труднее достать.

В исследовании учитывались предприятия, специализирующиеся на техобслуживании и ремонте, мойке и полировании машин, а также эвакуации автомобилей и зарядке их аккумуляторов.