Alibaba создала собственный высокопроизводительный чип для ИИ

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 29 января. /ТАСС/. Производитель полупроводников T-Head - дочерняя компания корпорации Alibaba - разработала собственный высокопроизводительный чип для искусственного интеллекта Zhenwu 810E. Об этом сообщил разработчик на своем сайте.

Теперь Alibaba обладает комплексными возможностями для разработки ИИ, которые включают большие языковые модели, облачные сервисы и чипы для искусственного интеллекта.

Чип Zhenwu 810E оснащен 96 Гб памятью HBM2e. Он обеспечивает повышенную пропускную способность 700 Гб/с.

Полупроводниковая компания T-Head основана Alibaba в 2018 году. Она разрабатывает чипы как для вычислительных задач, так и для хранения данных.

В феврале 2025 года Alibaba заявила, что в течение трех лет инвестирует 380 млрд юаней (около $52 млрд) в создание облачных платформ и инфраструктуры искусственного интеллекта.