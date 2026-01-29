Rusprofile: регистрация строительных фирм в РФ за год снизилась на 8%

По данным сервиса, всего на рынке зарегистрировано 300,7 тыс. действующих строительных компаний, 40,8% из них имеют правовую форму ИП

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Количество компаний, зарегистрированных на рынке жилого и нежилого строительства РФ в 2025 году, снизилось на 8,4%. Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile (есть в распоряжении ТАСС).

"В 2025 году в России зарегистрировали 49 123 компании и ИП, занятых в жилом и нежилом строительстве (из них действующие в настоящее время - 44 757). Это на 8,4% меньше, чем годом ранее (в 2024 году зарегистрировали 53 607 субъектов бизнеса, из них продолжают работу 39 487)", - отмечается в материалах.

По данным сервиса, всего на рынке России зарегистрировано 300,7 тыс. действующих строительных компаний, 40,8% из которых или 122,7 тыс. имеют правовую форму ИП. Кроме того, почти 18 тыс. стройфирм находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

По данным аналитиков ДОМ.РФ, объем запуска новых проектов в России по итогам 2025 года снизился на 12%. В целом застройщики вывели на рынок 41 млн кв. м жилья.