"Детский мир": продажи товаров с героями "Простоквашино" выросли в 19 раз

Чаще всего россияне покупают конструкторы, фигурки с персонажами и наборы игрушечной посуды, отметили в торговой сети

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Продажи товаров с персонажами "Простоквашино" после премьеры одноименного фильма в январе 2026 года выросли в 19 раз год к году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе торговой сети "Детский мир".

"Продажи товаров с персонажами "Простоквашино" после премьеры фильма в январе этого года выросли в 19 раз по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярными оказались конструкторы, фигурки с персонажами "Простоквашино", а также наборы игрушечной посуды", - говорится в сообщении.

Кратный рост спроса показали также товары с персонажем "Чебурашка". Январские продажи таких позиций в "Детском мире" в текущем году в 14 раз превысили результаты аналогичного периода 2023 года, когда в прокат выходила первая часть фильма. Относительно декабря 2025 года спрос в январе 2026 вырос примерно в 2 раза. Почти половина спроса пришлась на мягкие игрушки, а самыми продаваемыми товарами стали конструкторы с "Чебурашкой" и апельсинами, рассказали аналитики.

Фильмы "Чебурашка-2", "Простоквашино" вышли в прокат 1 января, фильм "Чебурашка" - 1 января 2023 года.