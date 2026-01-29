В ТПП предложили зафиксировать налоговые условия для семейного бизнеса на 10 лет

Такой бизнес работает зачастую с минимальной рентабельностью и несет высокую социальную ответственность за занятость, указал глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ предложили рассмотреть возможность установления для семейного бизнеса долгосрочных и неизменных условий применения налоговых режимов сроком не менее чем на 10 лет - по аналогии с экспериментом по налогу на профессиональный доход для самозанятых. Об этом сообщил ТАСС глава ТПП РФ Сергей Катырин.

"Ключевой проблемой для семейных предприятий остается не столько абсолютный уровень налоговой нагрузки, сколько отсутствие предсказуемости и регулярный пересмотр правил. Семейный бизнес работает, как правило, с минимальной рентабельностью и несет высокую социальную ответственность за занятость на местах. В таких условиях любые резкие изменения налоговых параметров могут поставить предприятие на грань закрытия", - отметил Катырин.

В качестве примера он привел историю подмосковной пекарни "Машенька", ставшую широко известной после обращения ее владельца к президенту РФ по вопросу перехода с патентной системы налогообложения на режимы с уплатой НДС. "Этот кейс показал, насколько чувствительны для семейного бизнеса изменения налоговых условий и насколько важно заранее понимать правила работы на годы вперед", - подчеркнул глава ТПП.

Катырин напомнил, что эксперимент с самозанятыми изначально запускался с гарантией неизменности ключевых условий на длительный период, что позволило уже 15 млн граждан легализовать деятельность. "Подобный подход целесообразно распространить и на семейный бизнес - зафиксировать для него налоговые режимы без ухудшения условий как минимум на 10 лет", - заявил Катырин.

Он также отметил, что нормативные акты, регулирующие семейное предпринимательство, уже законодательно закреплены в 24 регионах РФ. По мнению Катырина, следующим логичным шагом должно стать принятие федерального закона о семейных предприятиях, который обеспечит единые подходы и долгосрочную стабильность условий работы по всей стране.

По словам главы палаты, сочетание федерального регулирования и стабильных налоговых условий позволит снизить риски закрытия семейных компаний, повысить инвестиционную уверенность и сохранить занятость в малых городах и на локальных рынках.