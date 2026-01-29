В картах геосервиса 2ГИС появилось отображение вакансий

База вакансий предоставляется платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и рекламодателями

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Геосервис 2ГИС добавил вакансии в свои карты. Там сообщили ТАСС, что считают это удобным для поиска работы рядом с домом или учебой.

Функция вакансий реализована как "линза" - отдельный вид карты с этой возможностью. Вакансии по одному адресу видны как число, которое можно "развернуть" и увидеть каждое предложение. Пока что база вакансий предоставляется платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и рекламодателями.

Вакансии фильтруются по должностям, у каждой можно узнать работодателя, его требования, зарплату и иные подробности, детали. В связи с тем, что функция реализована в 2ГИС, можно также построить маршрут до соответствующей точки.