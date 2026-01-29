OneTwoTrip: в РФ спрос на отдых в Египте и Китае зимой вырос на 60-70%

Также популярным направлением стал Пхукет, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Спрос россиян на бронирование отелей в городе Шарм-эш-Шейх этой зимой вырос на 70%, в Пекине - на 63% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (есть у ТАСС).

"Значительно больше туристов в этом холодном сезоне решили отдохнуть в Египте: спрос на гостиницы на курорте Шарм-эш-Шейх вырос на 70%. Заметно увеличилась популярность Пекина (+63%) и Пхукета, точнее, дорогого курортного района Банг Тао рядом с одним из лучших пляжей - там жилье бронируют на 46% чаще", - рассказали в компании.

Согласно исследованию, в списке оказались еще два курортных района острова: доля Бан Най Янга выросла на 25%, а пляжа Карон - на 23%. Также в топ-10 вошли: Стамбул (+41%), Шанхай (+40%), Ташкент (+39%), Анталья (+36%), Ницца (+35%), Флоренция (+34%) и Абу-Даби (+33%).

Кроме того, привлекательнее для путешественников становятся Лондон (этой зимой спрос на жилье в столице Великобритании вырос на 31%), Тбилиси (+30%), Афины (+26%) и Будапешт (+26%).