Эксперт Выломов предупредил о снижении выдач "Семейной ипотеки" с 1 февраля

С этой даты вступают в силу новые правила ипотечного кредитования, в соответствии с которыми запрещается оформление двух льготных кредитов по семейной программе на каждого из супругов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Снижение спроса и выдачи кредитов по "Семейной ипотеке" в пределах 10-12% возможно в первом полугодии 2026 года после ужесточения условий по этой программе. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля ужесточаются правила выдачи семейной ипотеки. С этой даты вступают в силу новые правила ипотечного кредитования в РФ, в соответствии с которыми запрещается оформление двух льготных кредитов по семейной программе на каждого из супругов: теперь они обязаны выступить как созаемщики. Ранее право на льготный кредит было у каждого из супругов. Под запрет подпадает донорская ипотека: с 1 февраля включить третьих лиц в ипотечный договор нельзя.

"В первом полугодии вполне реальна некоторая корректировка объемов выдачи по семейной ипотеке, в основном в связи с тем, что сыграл "эффект ожидания". В конце прошлого года наблюдалось оживление по сделкам в рамках программы - граждане, которые подходили под требования, решались быстрее взять ипотеку на фоне обсуждений о ее модификации в 2026 году. Речь идет не только про запрет на оформление двух льготных кредитов по семейной ипотеке на каждого из супругов, но и про обсуждаемую дифференциацию ставок в зависимости от количества детей в семье. Все это сформировало некоторый объем спроса, который мог реализоваться в 2026 году, но в связи с информационным фоном реализовался уже к концу прошлого года. Как следствие, в первом полугодии вполне можно ожидать некоторого снижения выдачи семейной ипотеки в пределах 10-12%", - сказал Выломов.

Корректировка условий делает программу более адресной и социальной, повышает эффективность бюджетного рубля с точки зрения реальной поддержки российских семей, добавил эксперт.