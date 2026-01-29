В Вологодской области к 2028 году создадут более 100 модульных гостиниц

Первые 37 модулей планируют ввести в строй в апреле 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Свыше 100 модульных гостиниц на 215 номеров создадут в Вологодской области до конца 2027 года. Первые 37 модулей планируют ввести в строй в апреле этого года, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"В 2025 году Вологодская область вошла в число победителей конкурсного отбора проектов по программе субсидирования строительства модульных гостиниц в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Федеральная субсидия была направлена на реализацию шести проектов в Кирилловском, Грязовецком и Вологодском муниципальных округах. В течение трех лет, с 2025 по 2027 год, будет возведено 106 модульных средств размещения на 215 номеров. Уже в апреле 2026 года планируется ввести в эксплуатацию 37 модулей на 94 номера", - сказали в пресс-службе.

В регионе развивают водный туризм в крупных городах - Вологде и Череповце. Два прогулочных судна будут курсировать в Вологде, одно в Череповце. Их спустят на воду в сезон навигации 2026 года. Формируется необходимая инфраструктура - понтонные причалы и береговые зарядные станции.

"Мы популяризируем наш самый известный проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза". Совместно с компанией АФК "Система" и корпорацией ДОМ.РФ создаем особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, где будет размещен круглогодичный культурно-этнографический кластер площадью 166,7 га. Планируем построить не менее 20 гостиничных объектов, планируемый объем инвестиций может достигнуть 22 млрд рублей", - отметили в правительстве региона.

Туристический код и автотуризм

Вологда получила статус новогодней столицы 2027 года и станет центральной площадкой всероссийских новогодних праздников и мероприятий. В этот же год город отметит 880-летие. Новогодние праздники станут отправной точкой большой юбилейной программы: в городе готовятся к приему гостей со всей страны, обновляют улицы и площади, создают общественные пространства, развивают инфраструктуру.

Большое внимание уделяют реализации туристического кода Вологды. В 2025 году была установлена архитектурная подсветка на зданиях в центре города и семь копий мини-башен деревянного кремля. Миниатюры семи утраченных башен Вологодского кремля XVII века, построенного по приказу Ивана Грозного, станут точками экскурсионного маршрута. Также в Вологде установили два модульных павильона. В одном из них открылась новая точка общественного питания, а во втором - первый в области мобильный туристский информационный центр.

Новое для Вологодской области направление федерального субсидирования - это развитие инфраструктуры для автотуризма. В 2025 году на эти цели было предусмотрено более 57 млн рублей федеральных средств. На эти деньги были установлены знаки туристической навигации, сувенирные павильоны, а также санитарные комнаты по направлениям туристических маршрутов в Вытегре, Соколе, Великом Устюге и Устюжне.

Также впервые региону выделили средства на проведение событийных мероприятий - 20 млн рублей. Так, в августе 2025 года в архитектурно-этнографическом музее "Семенково" успешно прошел гастрономический фестиваль "Как по маслу" с участием известного шеф-повара Константина Ивлева. Крупное событийное мероприятие состоялось в Великом Устюге, оно было приурочено ко дню рождения Деда Мороза, которое отмечается 18 ноября, отметили в правительстве области.