Большинство российских туристов отправятся 23 февраля и 8 марта в Москву и Минск

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Самыми популярными направлениями для путешествий россиян в День защитника Отечества и в Международный женский день стали Москва и Минск. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту", с которым ознакомился ТАСС.

"На 23 февраля самым популярным направлением остается Москва, на столицу приходится 28% поездок. На втором месте Санкт-Петербург с долей 13%. Далее следуют Сочи и Краснодар (по 3%), а также Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург - по 2%", - рассказали в компании.

Среди зарубежных направлений на 23 февраля чаще всего выбирают Белоруссию - 27% всех поездок. Далее следуют Узбекистан (12%), Казахстан (7%) и ОАЭ (7%). В топ также вошли Грузия (6%), Азербайджан и Армения - по 5%.

Согласно исследованию, к 8 марта интерес к поездкам по России заметно смещается в сторону столиц. Доля Москвы вырастает до почти трети всех поездок (33%), Санкт-Петербурга - до 15%. Также в топе остаются Сочи (5%) и Краснодар (3%). В список популярных направлений входят Ростов-на-Дону, Воронеж и Тюмень - по 2%.

В зарубежном рейтинге лидирует Белоруссия с долей 29%, на втором месте - Узбекистан (21%). Далее идут Азербайджан (7%), Турция (6%), Абхазия (4%), Казахстан и Грузия - по 3%.

По данным компании, средняя стоимость поездки по России на 8 марта 2026 года составляет 9,5 тыс. рублей, на 23 февраля - 8,6 тыс. рублей. Средний чек на поездку за границу на 8 марта в этом году составляет 26,2 тыс. рублей. На 23 февраля путешествовать выгоднее: средняя стоимость зарубежной поездки составляет 21,6 тыс. рублей.