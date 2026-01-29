Компания Chevron сообщила о наращивании добычи нефти на месторождении Тенгиз после аварии

Управляющий директор евразийского подразделения корпорации Дерек Магнесс отметил, что благодаря инвестиционному климату в Казахстане Тенгизским проектом достигнуты значительные производственные показатели

АСТАНА, 29 января. /ТАСС/. Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр провел встречу с управляющим директором евразийского подразделения корпорации Chevron Дереком Магнессом, который сообщил о поэтапном наращивании добычи нефти на нефтегазовом месторождении Тенгиз после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

"Роман Скляр выразил обеспокоенность в связи с произошедшими инцидентами на месторождении Тенгиз, которые привели к временной остановке добычи. Руководство Chevron проинформировало о принятых мерах по устранению последствий инцидентов и поэтапному наращиванию добычи нефти. Также руководство Chevron заверило, что примет конкретные действия по недопущению подобных ситуаций в будущем и обеспечению надежной и безопасной работы объектов", - говорится в сообщении.

Магнесс отметил, что благодаря инвестиционному климату в Казахстане Тенгизским проектом достигнуты значительные производственные показатели. Он подчеркнул предсказуемость регуляторной среды и конструктивное взаимодействие с государственными органами, создающие условия для долгосрочных инвестиций.

Стороны также обсудили вопросы развития геологоразведочных работ. Представитель Chevron сообщил о заинтересованности по ряду геологоразведочных проектов.

18 января нефтегазовая компания "Казмунайгаз" сообщила о возгорании двух трансформаторов газотурбинной электростанции на объекте международной компании "Тенгизшевройл" в Атырауской области. 19 января "Тенгизшевройл" сообщила о временной приостановке добычи на Тенгизе и Королевском месторождении. 26 января в пресс-службе "Тенгизшевройла" сообщили о начале процесса возобновления добычи. 28 января министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что полностью восстановлена добыча на Королевском месторождении, начался этап запуска Тенгизского месторождения.

Месторождение Тенгиз является одним из крупнейших на территории Казахстана. Добычу ведет "Тенгизшевройл", в состав акционеров которой входят казахстанская "Казмунайгаз" (20%), американские Chevron (50%) и ExxonMobil (25%), а также российский "Лукойл" (5%).