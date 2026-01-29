Россияне назвали маркировку звонков компаний лучшим событием в коммуникациях в 2025 году

Худшим стали интернет-сбои

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Обязательная маркировка звонков от компаний стала, по мнению опрошенных россиян, лучшим событием в сфере коммуникаций в 2025 году, следует из исследования компании edna (есть у ТАСС). Худшим стали интернет-сбои, а в 2026 году россияне ждут ужесточений в онлайн-коммуникациях, включая полную блокировку WhatsApp.

Лучшие события, помимо маркировки (46% из 3,2 тыс. опрошенных), - это введение ограничения числа sim-карт на руках (24%) и запрет на иностранные мессенджеры для некоторых компаний (20%). Сбои интернета возглавили антирейтинг (78%). Он дополняется ограничением звонков в Telegram и WhatsApp (58%).

Некоторые "нововведения" 2025 года сделали россиян "тревожнее" (18%), кому-то (24%) они ухудшили жизнь. Тем не менее 22% рады увеличению числа российских решений там, где те связаны с ситуацией, 12% все события в онлайн-коммуникациях восприняли положительно. Для 14% в жизни ничего не изменилось.

Касательно иностранных мессенджеров, 28% россиян стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp после изменения ситуации с ними в России. Люди теперь больше общаются по телефону (26%) и по email (18%), в то же время отмечая (48% ответов), что в 2025 году усилились мошенничество в сети.

"Более четверти (28%) не соглашаются с ситуацией и полагаются на средства ускорения интернета, чтобы по-прежнему использовать иностранные платформы", - признают исследователи.

Ожидания от 2026 года

В 2026 году опрошенные россияне ожидают полную блокировку WhatsApp (30%), 44% просто "предвидят дальнейшие ужесточения в сфере онлайн-коммуникаций". Хотя 22% верят, что "из-за жалоб" ограничения снимут. 40% надеются на бесперебойный интернет, а 28% считают, что изменения в 2025 году сделают онлайн-общение безопаснее в 2026.