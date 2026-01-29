Toyota в 2025 году продала рекордное число автомобилей

В 2025 году концерн реализовал по всему миру 11,32 млн единиц техники

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Японский автоконцерн Toyota Motor в 2025 году продал рекордное число автомобилей по всему миру. Об этом свидетельствуют данные годового финансового отчета компании, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно этим данным, в 2025 году концерн, в который также входит Daihatsu и Hino Motors, реализовал по всему миру 11,32 млн единиц техники. За год продажи концерна выросли на 4,6%. Toyota Motor в шестой год подряд стала мировым лидером по продажам автомобилей, в очередной раз обогнав немецкий Volkswagen, который в минувшем году реализовал 8,98 млн авто.