Цена нефти Brent превысила $69 впервые с 29 сентября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $69 за баррель впервые с 29 сентября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 05:49 мск, стоимость Brent росла на 0,95%, до $69,05 за баррель.

К 07:54 мск Brent ускорил рост до $69,5 за баррель (+1,61%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2026 года рос на 1,31% - до $64,34 за баррель.