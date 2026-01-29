Ростех поставил заказчику третью серийную турбину ГТД-110М для электростанции юга РФ

В ходе испытаний турбина доказала надежность работы при выходе на номинальную мощность 115 МВт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) изготовила третью серийную турбину большой мощности ГТД-110М, после успешных испытаний двигатель передан заказчику. Оборудование будет установлено в составе крупнейшей электростанции юга РФ, говорится в сообщении госкорпорации.

В ходе испытаний турбина доказала надежность работы при выходе на номинальную мощность 115 МВт.

"Отечественная турбина большой мощности ГТД-110М в составе электростанции в Ростовской области повысит надежность энергоснабжения потребителей южных регионов и будет способствовать развитию экономики края. Сегодня наша Объединенная двигателестроительная корпорация вышла на ритмичные поставки этого двигателя: четвертую серийную турбину ГТД-110М планируется поставить заказчику уже в текущем году. В настоящее время специалисты продолжают работу над совершенствованием эксплуатационных характеристик машины. В результате планируется увеличить ее ресурсные показатели и улучшить технологичность обслуживания", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова.

ГТД-110М - первая произведенная в России турбина в классе мощности 90-130 МВт. Она предназначена для привода генераторов в составе газотурбинных и парогазовых установок мощностью до 500 МВт.