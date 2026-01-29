На Дальнем Востоке откроют распределительный центр площадью 39 тыс. кв. м

Это позволит обеспечить жителей региона продуктами по доступным ценам

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Компания X5 (ПАО "Корпоративный центр Икс 5") планирует открыть на Дальнем Востоке распределительный центр на площади 39 тыс. кв. м в 2027 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Ввод в работу распределительного центра площадью 39 тыс. кв. м запланирован на май 2027 года. Он будет обеспечивать товарами магазины торговой сети "Пятерочка", расположенные в таких городах, как Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, Арсеньев, Большой Камень и в других населенных пунктах Приморского края. <…> Мощность логистического комплекса составит более 39 тыс. паллетомест. В сутки центр сможет обрабатывать до 187 тыс. коробов с товарами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соглашение о реализации проекта по строительству современного логистического центра было подписано в рамках X Восточного экономического форума. По данным пресс-службы, его создание позволит обеспечить жителей Дальнего Востока свежими и качественными продуктами по доступным ценам.

"Ввод высококлассных складских мощностей создаст надежную логистическую основу для снабжения всего региона, а также будет способствовать развитию экономики и созданию новых рабочих мест", - приводит пресс-служба слова директора КРДВ Приморье Алексея Дунаева.