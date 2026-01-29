Экспорт российских растительных масел в ОАЭ в 2025 году вырос в 3,5 раза

Россия экспортировала в страну 21,5 тыс. тонн продукта на сумму свыше $26,5 млн

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 29 января. /ТАСС/. Экспорт растительных масел из России в Объединенные Арабские Эмираты в 2025 году увеличился в физическом выражении в 2,8 раза, в стоимостном - в 3,5 раза, до более 21,5 тыс. тонн на сумму свыше $26,5 млн, сказал журналистам руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на Международной выставке продуктов питания Gulfood-2026.

"В 2025 году Россия экспортировала в ОАЭ более 21,5 тыс. тонн растительных масел на сумму свыше $26,5 млн. В сравнении с 2024 годом объем поставок увеличился в 2,8 раза в натуральном выражении и в 3,5 раза - в стоимостном", - сказал Ильюшин.

Он отметил, что драйвером роста экспорта стало подсолнечное масло: в 2025 году его поставки из России в ОАЭ увеличились в 2,4 раза в натуральном выражении и в три раза в стоимостном, до более 13,5 тыс. тонн на сумму почти $18 млн.

Кроме того, по его словам, в 2025 году Россия впервые за всю историю наблюдений начала экспорт рапсового масла в ОАЭ. Объем поставок превысил 900 тонн на сумму почти $1 млн.

Также в прошлом году увеличился ввоз в ОАЭ российского соевого масла в 3,6 раза в физическом выражении и в 4,6 раза в денежном, до более 7 тыс. тонн на сумму почти $8 млн.