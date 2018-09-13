ЦБ может рассмотреть возможность расчета выплаты по ОСАГО по цене новых запчастей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Банк России считает, что можно рассмотреть возможность расчета денежной выплаты по ОСАГО исходя из цены новых запчастей. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях по ОСАГО.

"Имеет смысл рассмотреть вопрос о том, чтобы новые запчасти ставились не только в случае натурального возмещения, но и расчет шел при оплате деньгами тоже исходя из новых запчастей", - сказал он.

Сейчас денежные выплаты по ОСАГО рассчитываются с учетом износа - вычета из выплаты за то, что старые детали меняются на новые. По закону, износ может составлять до 50% стоимости детали. При выплате в натуральной форме - путем ремонта - износ не учитывается.

Доля натуральных выплат составляет около 13% от всех выплат по ОСАГО, сообщил на слушаниях глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Если сумма средств, которые выделяются на ремонт автомобиля, не покрывает ремонт, то в этих случаях оставшаяся сумма, как правило, по судебным решениям, покрывает тот, кто является виновниками ДТП. Зачастую это становится неподъемным бременем для виновника, этот вопрос требует изучения и соответствующего решения", - сказал он.

Закон о приоритете натуральных выплат в ОСАГО действует с апреля 2017 года.